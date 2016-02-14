Матч-реванш? Кілька слів про вибори в ОВО№85.

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Я бажаю, щоб Івано-Франківськ ...
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17 липня 2016 року в семи виборчих округах відбудуться проміжні вибори народних депутатів України. Серед цих округів і виборчий округ №85 з центром у місті Калуші. До складу округу входять місто...
Андрій Карманський
Українській помісній церкві бути? Або чого добився Кирило?
Після зустрічі Папи Франциска та Московського Патріарха Кирила(Гундяєва) в українських греко-католиків виникло чимало запитань. Майже миттєво свою реакцію стосовно «Спільної декларації...
Андрій Карманський
Заступник мера – депутат?
Як кажуть юристи: «Рішення суду не коментують, а виконують, або принаймні оскаржують.» Я не юрист, тому висловлю кілька думок стосовно того, чи може бути заступник міського голови(член...
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Одна моя знайома запропонувала дещо збочену розвагу. Сідаєте в таксі і під час якої-небудь дурної російськомовної пісеньки, що лунає з програвача, кажете: «Який жах». У більшості...
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Верховна Рада прийняла черговий «геніально-популістський» Закон про внесення змін до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (щодо поіменних голосувань...
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Через сильний мороз коломиян позаливало фекаліями (відео)
18:54
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Через сильний мороз коломиян позаливало фекаліями (відео)
18:18
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17:31
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17:01
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22:47
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Через сильний мороз коломиян позаливало фекаліями (відео)
18:54
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Через сильний мороз коломиян позаливало фекаліями (відео)
18:18
0
Завершено реалізацію заходів проекту „Вуличне освітлення в місті Івано-Франківську”
17:31
0
У Франківську нетверезий водій в’їхав у магазин (фотофакт)
17:24
0
Об’єднані громади освоїли 95% субвенції на розвиток інфраструктури своїх територій
17:01
0
В Україні може зникнути ще один банк
16:16
0
У Коломийському військовому госпіталі для ветеранів АТО лунала коляда (відео)
15:16
0
У Франківську тепер можна одружитися за добу
14:41
0
В ОДА обговорили стан розрахунків за енергоносії теплопостачальною компанією «СТЕК»
14:30
0
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13:41
0
Прикарпатці й далі зазнають травм через морози
13:03
0
Олег Гончарук висловив співчуття родині загиблого бійця
12:12
0
Цього року планують відреставрувати Пнівський замок (відео)
11:52
0
Керівництво Держпродспоживслужби Івано-Франківщини зустрілося із представниками ОБСЄ
22:47
0
Чи штрафуватимуть торговців алкоголем і тютюном, що не звітували про обсяги обігу в 2016?
21:13
0
Їмо правильно. Як корисно поєднувати продукти
19:19
0
Порошенко високо відзначив виконання ремонту доріг в Івано-Франківській області у 2016 році
18:17
0
Потяг-трансформер курсуватиме з Києва до Івано-Франківська
17:15
0
Представники міської влади висловлюють співчуття родині загиблого в зоні АТО Віталія Сенюка
16:18
0
Чому медики швидкої відмовилися приїхати до хворої дитини у Коломиї (відео)
15:21
0
Що станеться з районними лікарнями в ході медичної реформи?
14:15
0
На Снятинщині на пожежі житлового будинку врятовано літню жінку
13:24
0
Боєць з Івано-Франківська загинув у зоні АТО
22:41
0
В Івано-Франківську відреставрували парадні двері у кам'яниці, якій вже 110 років (відео)
21:24
0
Віце-прем’єр святкував Старий новий рік у франківському ресторані (фото)
19:06
0
До державного реєстру не включено 531 фізичну особу – підприємця Івано-Франківщини
18:04
0
Мінімальна зарплата у розмірі 3200 грн. забезпечить надходження до місцевих бюджетів, - Розенко
17:02
0
Запит на податкову консультацію оформляється по-новому
16:07
0
Як килим на стіні став масовим явищем у СРСР (відео)
15:05
0
На Калущині місцева влада закликала перевізників знизити тарифи
14:05
0
Як у прикарпатців видурюють гроші (відео)
13:02
0
Долинська РДА хоче створити туристичну інфраструктуру біля болота "Ширковець"
12:03
0
У Франківську горіли автобус «МАN» та легковик «Mersedes-Benz»
23:13
0
Як цікаво провести вихідні в Івано-Франківську (14-15 січня)
22:33
0
В цьому році УКБ планує добудувати садок і відремонтувати з десяток вулиць (відео)
21:45
0
Стало відомо, кого з прикарпатців Арсен Аваков нагородив вогнепальною зброєю
20:52
0
Маланчин вечір: як відзначають Старий Новий рік (відео)
19:31
0
Олександр Шевченко: Попри проблеми в державі ми завжди будемо допомагати дітям, адже вони - наше майбутнє
18:45
0
16 січня розпочинається навчання керівника та рибоохоронних патрульних Івано-Франківщини
17:27
0
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Тетяна Терсенова-Заводовська: Етикетом потрібно почати займатись раніше, аніж етикет займеться вами
«Кіборг» Ігор Склеповий про «колхозників» на війні, українську армію та чому бійці АТО йдуть у політику
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Через сильний мороз коломиян позаливало фекаліями (відео)
Через сильний мороз коломиян позаливало фекаліями (відео)
Завершено реалізацію заходів проекту „Вуличне освітлення в місті Івано-Франківську”
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Чи штрафуватимуть торговців алкоголем і тютюном, що не звітували про обсяги обігу в 2016?
Підпунктом 6 п. 2 р. ІІ Закону України від 20.12.2016. р. № 1791-VIII «Про внесення змін до
До державного реєстру не включено 531 фізичну особу – підприємця Івано-Франківщини
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Які ставки акцизного податку з 1 січня у 2017 року ?
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В Івано-Франківську презентували роботи учасників дитячого художнього пленеру «Коло добра» (фото)
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