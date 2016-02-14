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Огляд діяльності прикарпатських депутатів-мажоритарників за перші два роки роботи Верховної Ради України VIII скликання
Івано-Франківщина за роки незалежності мовою статистики
Я бажаю, щоб Івано-Франківськ ...
«Моя нова поліція» в Івано–Франківську: враження від першого місяця роботи патрульних
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Матч-реванш? Кілька слів про вибори в ОВО№85.
17 липня 2016 року в семи виборчих округах відбудуться проміжні вибори народних депутатів України. Серед цих округів і виборчий округ №85 з центром у місті Калуші. До складу округу входять місто...
Андрій Карманський
Українській помісній церкві бути? Або чого добився Кирило?
Після зустрічі Папи Франциска та Московського Патріарха Кирила(Гундяєва) в українських греко-католиків виникло чимало запитань. Майже миттєво свою реакцію стосовно «Спільної декларації...
Андрій Карманський
Заступник мера – депутат?
Як кажуть юристи: «Рішення суду не коментують, а виконують, або принаймні оскаржують.» Я не юрист, тому висловлю кілька думок стосовно того, чи може бути заступник міського голови(член...
Ольга Деркачова
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Одна моя знайома запропонувала дещо збочену розвагу. Сідаєте в таксі і під час якої-небудь дурної російськомовної пісеньки, що лунає з програвача, кажете: «Який жах». У більшості...
Андрій Карманський
Знищення місцевого самоврядування триває
Верховна Рада прийняла черговий «геніально-популістський» Закон про внесення змін до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (щодо поіменних голосувань...
Ольга Деркачова
Буває і таке…
Ольга Нижник. Цього не може бути!.. – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2015. – 196 с.
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У середмісті Івано-Франківська вже невдовзі запрацює нова розвантажувальна підстанція
22:07
0
Повернувся до Коломиї: Влад Курочка розповів про шоу «Танцюють всі!» (відео)
21:05
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Підприємці – пенсіонери та інваліди звільняються від сплати єдиного внеску за себе
20:04
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У Франківську влаштували акцію “Stop Putin’s War” (фото)
19:08
0
Понад два десятки стажерів із 6-ти країн світу відвідають туристичні місця Прикарпаття (відео)
18:10
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Євробачення-2017: коли виступатиме кожен учасник
18:05
0
ДТП на Прикарпатті: після зіткнення автобуса та мінівена вісім людей у лікарні (фото)
17:02
0
Франківські патрульні зупинили водія без документів, але з краденим телевізором (фото)
16:00
0
В Івано-Франківську вшанували загиблих захисників Донецького аеропорту
15:26
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Лідер O.Torvald чекає поповнення в сім’ї
15:02
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14:04
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Національний президентський оркестр зіграв в Івано-Франківську концерт (відео)
13:07
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У Франківську чоловік в магазині порізав ножем двох відвідувачів: один помер (фото)
23:28
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Як цікаво провести вихідні в Івано-Франківську (21-22 січня)
23:00
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Сімейний лікар: що вам варто знати про новації в українській медицині
22:20
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На Калущині через скажену лисицю вакцинуватимуть усіх собак
21:05
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У Франківську працівники ДНЗ з січня отримають 70 - відсоткову надбавку до зарплат (відео)
20:33
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Патрульні Івано-Франківська перейняли естафету на підтримку ветеранів від десантників (відео)
20:28
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У Франківську відбулися урочистості з нагоди відзначення 98-ї річниці Соборності України (фото)
20:00
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19:31
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Де франківці можуть залишити новорічну ялинку, щоб її було утилізовано (адреси)
17:17
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В Івано-Франківську показали «Військово – польовий АРТ» (фото)
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Питання переробки твердих побутових відходів на Прикарпатті обговорили в ОДА
15:48
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15:44
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00:02
0
У середмісті Івано-Франківська вже невдовзі запрацює нова розвантажувальна підстанція
22:07
0
Повернувся до Коломиї: Влад Курочка розповів про шоу «Танцюють всі!» (відео)
20:04
0
У Франківську влаштували акцію “Stop Putin’s War” (фото)
19:08
0
Понад два десятки стажерів із 6-ти країн світу відвідають туристичні місця Прикарпаття (відео)
18:10
0
Євробачення-2017: коли виступатиме кожен учасник
18:05
0
ДТП на Прикарпатті: після зіткнення автобуса та мінівена вісім людей у лікарні (фото)
17:02
0
Франківські патрульні зупинили водія без документів, але з краденим телевізором (фото)
16:00
0
В Івано-Франківську вшанували загиблих захисників Донецького аеропорту
15:26
0
Лідер O.Torvald чекає поповнення в сім’ї
14:04
0
Національний президентський оркестр зіграв в Івано-Франківську концерт (відео)
13:07
0
У Франківську чоловік в магазині порізав ножем двох відвідувачів: один помер (фото)
23:28
0
Як цікаво провести вихідні в Івано-Франківську (21-22 січня)
23:00
0
Сімейний лікар: що вам варто знати про новації в українській медицині
22:20
0
На Калущині через скажену лисицю вакцинуватимуть усіх собак
21:05
0
У Франківську працівники ДНЗ з січня отримають 70 - відсоткову надбавку до зарплат (відео)
20:33
0
Патрульні Івано-Франківська перейняли естафету на підтримку ветеранів від десантників (відео)
20:28
0
У Франківську відбулися урочистості з нагоди відзначення 98-ї річниці Соборності України (фото)
20:00
0
Samsung з’ясував, чому вибухають його смартфони
19:31
0
З нового року 48 прикарпатців постраждали від обмороження (відео)
18:44
0
Івано-Франківськ взяв під опіку 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду
18:04
0
Де франківці можуть залишити новорічну ялинку, щоб її було утилізовано (адреси)
17:17
0
В Івано-Франківську показали «Військово – польовий АРТ» (фото)
16:32
0
Питання переробки твердих побутових відходів на Прикарпатті обговорили в ОДА
15:48
0
В Україну йде потепління
15:44
0
Учні 4 і 7 класів франківських шкіл почали отримувати підручники, яких їм бракувало (відео)
15:35
0
На Тисмениччині прокуратура викрила місцевих посадовців на одержанні 3 тисяч доларів хабара
15:03
0
Депутати затвердили список присяжних для Івано-Франківського міського суду
14:47
0
Івано-Франківська міськрада прийняла рішення про збалансування відсоткового навантаження на бізнес
14:12
0
Гуртожиток на вулиці Довженка, 14 передано у комунальну власність громади міста
13:30
0
Тлумацька центральна районна лікарня отримала гуманітарну допомогу
13:08
0
Глибівську ЗОШ І-ІІ ст. у Богородчанському районі реорганізовано у навчально-виховний комплекс (фото)
12:52
0
Міська рада порозумілася: У Франківську дали дозвіл на розробку 10 із 16 скандальних ДПТ
12:42
0
У Франківську нетверезий водій намагався налякати патрульних своєю посадовою і фізичною «величчю» (відео)
12:40
0
На Прикарпатті повідомлено про підозру посадовій особі Держкомзему, через зловживаня якої роздано землі Карпатського НПП
12:38
0
Віталій Мерінов: Що це за міська рада, яка не враховує думки депутатів?
12:19
0
Колядками та віншуваннями почалося засідання міської ради (фото)
12:05
0
Триповерхова будівля горіла у Франківську
23:30
0
Де у Франківську завтра не буде електрики
21:43
0
Франківець опублікував фоторепортаж з ромського табору на міському сміттєзвалищі
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Як уряд «соціалку» піднімає. На скільки зростуть основні виплати в 2017 році
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У Франківську чоловік в магазині порізав ножем двох відвідувачів: один помер (фото)
Про це йдеться у дописі на офіційній Фейсбук-сторінці Управління патрульної поліції Івано-
На Тисмениччині прокуратура викрила місцевих посадовців на одержанні 3 тисяч доларів хабара
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У світ з’явився короткий український серіал «Століття Якова» за однойменною
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«Кіборг» Ігор Склеповий про «колхозників» на війні, українську армію та чому бійці АТО йдуть у політику
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У середмісті Івано-Франківська вже невдовзі запрацює нова розвантажувальна підстанція
Щоб електроенергія у домівки подавалася без перебоїв. У середмісті Івано-Франківська вже невдовзі
Повернувся до Коломиї: Влад Курочка розповів про шоу «Танцюють всі!» (відео)
У Франківську влаштували акцію “Stop Putin’s War” (фото)
Понад два десятки стажерів із 6-ти країн світу відвідають туристичні місця Прикарпаття (відео)
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Підприємці – пенсіонери та інваліди звільняються від сплати єдиного внеску за себе
ДПІ у м. Івано-Франківську повідомляє, що з 01.01.2017 фізичні особи – підприємці, які обрали
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В Івано – Франківську закінчився новорічно – різдвяний цикл святкувань. Тепер
У травні “Океан Ельзи” знову приїде до Івано-Франківська з концертом
В Івано-Франківську ходили Василь та Маланка (відео)
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