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Огляд діяльності прикарпатських депутатів-мажоритарників за перші два роки роботи Верховної Ради України VIII скликання
Івано-Франківщина за роки незалежності мовою статистики
Я бажаю, щоб Івано-Франківськ ...
«Моя нова поліція» в Івано–Франківську: враження від першого місяця роботи патрульних
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Матч-реванш? Кілька слів про вибори в ОВО№85.
17 липня 2016 року в семи виборчих округах відбудуться проміжні вибори народних депутатів України. Серед цих округів і виборчий округ №85 з центром у місті Калуші. До складу округу входять місто...
Андрій Карманський
Українській помісній церкві бути? Або чого добився Кирило?
Після зустрічі Папи Франциска та Московського Патріарха Кирила(Гундяєва) в українських греко-католиків виникло чимало запитань. Майже миттєво свою реакцію стосовно «Спільної декларації...
Андрій Карманський
Заступник мера – депутат?
Як кажуть юристи: «Рішення суду не коментують, а виконують, або принаймні оскаржують.» Я не юрист, тому висловлю кілька думок стосовно того, чи може бути заступник міського голови(член...
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Одна моя знайома запропонувала дещо збочену розвагу. Сідаєте в таксі і під час якої-небудь дурної російськомовної пісеньки, що лунає з програвача, кажете: «Який жах». У більшості...
Андрій Карманський
Знищення місцевого самоврядування триває
Верховна Рада прийняла черговий «геніально-популістський» Закон про внесення змін до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (щодо поіменних голосувань...
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0
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12:00
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11:48
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В Івано-Франківську презентували книгу про унікальну спадщину
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18:10
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17:02
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Розірвана пам’ять: франківцям показали унікальні документи часів Голокосту (фото)
13:32
0
У Надвірній перевізників зобов`язали повернутися до старих тарифів
12:41
0
В «Домі Сірка» нині – майже півтисячі бездомних тварин (відео)
12:00
0
В ІФНМУ відбулася зустріч працівників міграційної служби з студентами-іноземцями
11:48
0
В Івано-Франківську презентували книгу про унікальну спадщину
22:53
0
Реєстрація автомобіля-2017: що змінилося в процедурі
21:31
0
Кінопремія "Сезар" назвала номінантів цього року
21:04
0
У Пасічній монтують 18-метрове накриття для піщаного майданчика (ФОТО, ВІДЕО)
20:35
0
Коли варто пити каву заради максимального ефекту
19:14
0
На Довженка зроблять острівець безпеки (ПРОЕКТ)
18:45
0
У поліції повідомили про критичну аварійність на дорогах Прикарпаття
18:10
0
Євробачення-2017: розповіли, коли відбудеться жеребкування
17:38
0
“Україна потребує позитивних героїв”, – письменниця Ольга Слоньовська(відео)
17:23
0
Як вдягатися в морози і дорослим, і дітям: практичні поради
16:58
0
15-річна франківчанка представить Україну на чемпіонаті Європи з тенісу
16:43
0
Гайтана вперше виступить із сольним концертом в Івано-Франківську
16:39
0
Лев Парцхаладзе: «Енергоефективність, реформування сфери освіти та держпослуг закладуть засади для сталого розвитку країни»
16:27
0
NASA показало неймовірні фото Землі
16:03
0
Журнал "Дзвіночок" переміг у конкурсі на краще періодичне видання для дітей
15:07
0
Християнський дитсадок відкрили в Коломиї (відео)
14:30
0
Зекономлена субсидія не може трактуватися як заборгованість з оплати комунальних послуг
13:41
0
Департамент містобудування і архітектури погодив будівництво моста у Пасічній
12:58
0
Афіша культурних подій Івано-Франківська (відео)
12:26
0
У Франківську відбулися зміни у маршрутах автобусів №24, №37, №27
11:39
0
"Мами Прикарпаття" з'ясовували, куди йдуть благодійні внески батьків (відео)
10:54
0
П’ята частина усіх звернень на субсидії в області у 2016 році припадає на Івано-Франківськ
23:05
0
На Прикарпатті сплачено майже 2,5 мільярда гривень єдиного внеску
22:38
0
Презентували пілотну серію молодіжної комедії «Блогер», зняту франківцями (ВІДЕО)
21:32
0
Доцент ІФНМУ виграв грант на стажування у провідній клініці США
21:24
0
Чемпіонат Європи з боксу 2017 відбудеться в Україні
20:05
0
Коломийські волонтери започатковують проект «Діти Небесної Гвардії Коломийщини»
19:33
0
В Україну привезуть оригінал Нерукотворного образу Ісуса Христа
19:17
0
"Новий Театр" презентував свою останню міні-виставу дітям з обмеженими можливостями (відео)
18:33
0
ФДМУ виставив на продаж «Коломийську паперову фабрику»
18:18
0
За книгою української письменниці знімуть фільм
17:44
0
У церкви Московського патріархату забрали приміщення в центрі Франківська
17:02
0
Комунальне підприємство у Франківську обіцяє 5 тисяч гривень зарплати новим працівникам
17:00
0
В облдержадміністрації обговорено питання виплати мінімальної зарплати у сумі 3200 гривень
16:17
0
20-ий ювілейний тренінг за участю експертів ГО «Ла Страда-Україна» пройшов на Прикарпатті
16:06
0
Цікава соціологія: електоральні настрої виборців міста Івано-Франківська
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Розірвана пам’ять: франківцям показали унікальні документи часів Голокосту (фото)
Сьогодні, 26 січня, в Державному архіві Івано-Франківської області (вул. Сагайдачного, 42а)
У Надвірній перевізників зобов`язали повернутися до старих тарифів
В «Домі Сірка» нині – майже півтисячі бездомних тварин (відео)
В ІФНМУ відбулася зустріч працівників міграційної служби з студентами-іноземцями
В Івано-Франківську презентували книгу про унікальну спадщину
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За січень - грудень 2016 року від платників Івано-Франківщини надійшло 2462,4 млн.грн. єдиного
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Підприємці – пенсіонери та інваліди звільняються від сплати єдиного внеску за себе
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В Івано – Франківську закінчився новорічно – різдвяний цикл святкувань. Тепер
У травні “Океан Ельзи” знову приїде до Івано-Франківська з концертом
В Івано-Франківську ходили Василь та Маланка (відео)
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