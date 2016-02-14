Матч-реванш? Кілька слів про вибори в ОВО№85.

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21:00
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20:24
0
Від апендициту в рік по Україні помирає до 500 людей
19:25
0
МВС планує зобов'язати водіїв проходити медичний огляд кожні 5-15 років (відео)
19:03
0
“Міс Всесвіт -2017″: красиві дівчата, сукні та традиції
18:19
0
У селі Братківці на Тисмениччині відкрили оновлений ФАП (фото)
18:09
0
Письменниця Тетяна Малярчук отримала антипремію “Золота булька”
17:44
0
У Франківську патрульні затримали чоловіка, який під час конфлікту на дорозі вчинив бійку
16:00
0
Інститут нацпам'яті хоче зробити 9 березня вихідним
15:18
0
На Прикарпатті продають цукерки із зображенням “верблюжих кульок” (фото)
14:24
0
В Департаменті комунальної політики розповіли, що будуть демонтовувати в цьому році (відео)
13:28
0
Фотовершини Тараса Дутки: світлина автора з Тисмениці здобула міжнародне визнання
00:12
0
Вбивство на Верховинщині, затримання крадіїв, магазинний різник, - поліція звітує за тиждень (відео)
23:27
0
Прикарпатець розсмішив коміків на 100 тисяч і став наймолодшим переможцем «дорослого» телепроекту
22:26
0
В Прикарпатському національному університеті відсвяткували китайський Новий рік (відео)
21:45
0
В Івано-Франківську триває боротьба із вивісками в центрі міста (фото)
16:26
0
100 років виповнилося мешканці Космача Парасковії Слочак (відео)
15:32
0
Чи має Дональд Трамп родичів в Україні?
14:35
0
Українська молодь перекваліфіковується на робітничі професії
14:24
0
Працівник франківського музею розповів про привида опришка, який грає там на піаніно (відео)
13:29
0
У Франківську з'явилася скульптура Гомера Сімпсона (фото)
13:18
0
У підвалі Франківського драмтеатру покажуть «Гамлета» (відео)
13:14
0
Як цікаво провести останні вихідні січня в Івано-Франківську
12:29
0
Прикарпатських енергетиків відзначили Подякою Прем’єр-міністра України
22:33
0
Як "Українські соколи" стали одною з кращих пілотажних груп світу
22:01
0
У Коломиї вшанували жертв Голокосту (відео)
21:22
0
Потрійне ДТП у Франківську: на пасічнянському мості величезний затор
20:45
0
Реальна зарплата українців зросла
20:20
0
З копійки на копійку: на скільки збільшили виплати по безробіттю
19:35
0
В Японії створили смартфон, який можна мити з милом
19:17
0
На Прикарпатті відбулося розширене засідання колегії Державної аудиторської служби України
18:43
0
Троє прикарпатців поїдуть на зимову універсіаду
18:05
0
На Прикарпатті відбувся Турнір пам’яті Григорія Семанишина (відео)
17:29
0
Синоптики розповіли, якою буде погода на вихідних
17:17
0
Керівництво обласного СБУ чинить тиск на бізнес, – омбудсмен
17:00
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В Івано-Франківську під час бійки патрульні затримали учасника АТО зі зброєю (фото)
В Івано-Франківську вшанували пам’ять полеглих під Крутами (ФОТО)
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