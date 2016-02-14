Матч-реванш? Кілька слів про вибори в ОВО№85.

Мурали, тобто художні розписи стін будинків, різні люди оцінюють неоднаково. Яке Ваше ставлення до подібної творчості?:

Позитивно ставлюсь до муралів, і вважаю, що вони прикрашають місто.

Нейтрально ставлюсь. Мурал – це лише шар фарби. Захотів – замалював.

Негативно. У нас і так місто спаплюжене бордами, рекламними вивісками, яких надміру. А тепер ще й незрозумілі картини додають.

Вважаю це дуже позитивним явищем для міста, але в історичній частині з ними треба бути дуже обережними.

Десь у спальних районах, де є багато будинків, де одноманітна забудова, їх можна прикрасити абстрактними муралами.

Підтримую появу муралів, але ескізи мають затверджувати якесь експертне співтовариство. Рішення має бути компетентним.

Кожен мурал, ескіз треба обговорювати з громадою. Це повинно бути із смаком, ненав’язливо, не відволікати людину, не дратувати.

Мурали - неординарний спосіб, щоб привносити красу. І найкраще, коли його створюють виходячи з художнього задуму виконавця.

Мешканець міста не зрозуміє того чи іншого муралу, якщо у нього немає поняття про актуальне мистецтво взагалі.