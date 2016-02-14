Матч-реванш? Кілька слів про вибори в ОВО№85.

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Огляд діяльності прикарпатських депутатів-мажоритарників за перші два роки роботи Верховної Ради України VIII скликання
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Андрій Карманський
Українській помісній церкві бути? Або чого добився Кирило?
Після зустрічі Папи Франциска та Московського Патріарха Кирила(Гундяєва) в українських греко-католиків виникло чимало запитань. Майже миттєво свою реакцію стосовно «Спільної декларації...
Андрій Карманський
Заступник мера – депутат?
Як кажуть юристи: «Рішення суду не коментують, а виконують, або принаймні оскаржують.» Я не юрист, тому висловлю кілька думок стосовно того, чи може бути заступник міського голови(член...
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Одна моя знайома запропонувала дещо збочену розвагу. Сідаєте в таксі і під час якої-небудь дурної російськомовної пісеньки, що лунає з програвача, кажете: «Який жах». У більшості...
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19:31
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Які вистави цього тижня покаже Івано-Франківський облмуздрамтеатр
18:48
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Інвалід-візочник з Івано-Франківська долучився до передачі допомоги для бійців АТО (фото)
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Середмістям Івано-Франківська пройшлася Різдвяна хода (фото)
18:26
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У Франківську трапилася ДТП за участю таксі: троє людей травмовано (фото)
17:00
0
Автор хіта Apple-Pen випустив новий кліп
16:30
0
Тепловики готуються до реконструкції котельні на Тролейбусній
15:02
0
До 19 січня у Коломиї колядуватимуть церковні хори
14:15
0
У Франківську хочуть звести багатоквартирний будинок для працівників прокуратури
13:41
0
На Коломийщині мороз забрав життя двох людей
13:19
0
25 градусів морозу і сильний вітер. Туристам рекомендують утриматися від виходу у високогір'я (відео)
13:00
0
Франківські платники податків сплатили до бюджету понад 1,8 мільярда гривень податків та зборів
12:45
0
Снігові замети: прикарпатські рятувальники надавали допомогу водіям на автошляхах
12:29
0
Гола жінка у центрі Франківська читала молитви та викрикувала прокльони (фото 18+)
22:58
0
У Івано-Франківську патрульні повернули жінці втрачені речі
22:43
0
Як собака врятував життя дівчинці, яка провалилася у каналізацію
20:13
0
Як уникнути переохолоджень та обморожень?
19:14
0
Небайдужі коломияни разом з працівниками ДСНС рятували лебедів, які замерзали на міському озері (відео)
18:23
0
На Прикарпатті налагоджуватимуть виробництво екологічно чистої продукції
18:04
0
Ефективні методи управління капіталом на ринку Форекс
17:18
0
Щотижня учасники Спільноти Святого Егідія готують вечерю для безхатьків (відео)
16:13
0
Щодо сум єдиного внеску, які необхідно сплатити у 2017 році
15:38
0
Прикарпатців попереджають про сильний сніг та ожеледицю
15:17
0
З початку року на Прикарпатті зареєстровано уже 5 випадків обмороження людей
23:11
0
7 різдвяних пісень від сучасних українських музикантів
19:00
0
Синоптики озвучили невтішні прогнози погоди в Україні на найближчі дні
18:45
0
Найкращі традиції Різдва: як в українському домі з'явився дідух і що він означає
18:04
0
У 2022 році жителі Землі побачать народження зірки
17:34
0
В Івано-Франківську можуть перестати транслювати “ІНТЕР"
15:21
0
У поліції розповіли подробиці діяльності білоруських фальшивомонетників (відео)
14:18
0
Зимове "селфі" в Карпатах: сніг, шторм, гора Піп Іван (відео)
13:14
0
Морозна різдвяна погода утримається на Прикарпатті ще 8 та 9 січня (відео)
12:18
0
Чотири будинки та два автомобілі горіли вчора на Прикарпатті
23:20
0
Українська співачка розповіла про унікальні традиції Різдва
22:35
0
Скільки українців хворі на грип: цифра вражає
20:24
0
Різдвяні рецепти: на Буковелі вперше влаштували Фестиваль куті (відео)
19:21
0
Різдво у Франківську: програма святкових заходів
18:11
0
У франківському супермаркеті розсипаний на підлогу цукор згребли руками та поставили на продаж (відео)
17:38
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Лижі, сноуборди та колядки: в "Буковелі" пройшли «Winter Celebrity Games» (фото)
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Які вистави цього тижня покаже Івано-Франківський облмуздрамтеатр
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Франківські платники податків сплатили до бюджету понад 1,8 мільярда гривень податків та зборів
За січень-грудень 2016 року івано-франківські платники податків сплатили до бюджетів усіх рівнів
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В Івано-Франківську презентували роботи учасників дитячого художнього пленеру «Коло добра» (фото)
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