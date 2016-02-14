Матч-реванш? Кілька слів про вибори в ОВО№85.

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17:31
0
У Франківську нетверезий водій в’їхав у магазин (фотофакт)
17:24
0
Об’єднані громади освоїли 95% субвенції на розвиток інфраструктури своїх територій
17:01
0
В Україні може зникнути ще один банк
16:16
0
У Коломийському військовому госпіталі для ветеранів АТО лунала коляда (відео)
15:16
0
У Франківську тепер можна одружитися за добу
14:41
0
В ОДА обговорили стан розрахунків за енергоносії теплопостачальною компанією «СТЕК»
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13:41
0
Прикарпатці й далі зазнають травм через морози
13:03
0
Олег Гончарук висловив співчуття родині загиблого бійця
12:12
0
Цього року планують відреставрувати Пнівський замок (відео)
11:52
0
Керівництво Держпродспоживслужби Івано-Франківщини зустрілося із представниками ОБСЄ
22:47
0
Чи штрафуватимуть торговців алкоголем і тютюном, що не звітували про обсяги обігу в 2016?
21:13
0
Їмо правильно. Як корисно поєднувати продукти
19:19
0
Порошенко високо відзначив виконання ремонту доріг в Івано-Франківській області у 2016 році
18:17
0
Потяг-трансформер курсуватиме з Києва до Івано-Франківська
17:15
0
Представники міської влади висловлюють співчуття родині загиблого в зоні АТО Віталія Сенюка
16:18
0
Чому медики швидкої відмовилися приїхати до хворої дитини у Коломиї (відео)
15:21
0
Що станеться з районними лікарнями в ході медичної реформи?
14:15
0
На Снятинщині на пожежі житлового будинку врятовано літню жінку
13:24
0
Боєць з Івано-Франківська загинув у зоні АТО
22:41
0
В Івано-Франківську відреставрували парадні двері у кам'яниці, якій вже 110 років (відео)
21:24
0
Віце-прем’єр святкував Старий новий рік у франківському ресторані (фото)
19:06
0
До державного реєстру не включено 531 фізичну особу – підприємця Івано-Франківщини
18:04
0
Мінімальна зарплата у розмірі 3200 грн. забезпечить надходження до місцевих бюджетів, - Розенко
17:02
0
Запит на податкову консультацію оформляється по-новому
16:07
0
Як килим на стіні став масовим явищем у СРСР (відео)
15:05
0
На Калущині місцева влада закликала перевізників знизити тарифи
14:05
0
Як у прикарпатців видурюють гроші (відео)
13:02
0
Долинська РДА хоче створити туристичну інфраструктуру біля болота "Ширковець"
12:03
0
У Франківську горіли автобус «МАN» та легковик «Mersedes-Benz»
23:13
0
Як цікаво провести вихідні в Івано-Франківську (14-15 січня)
22:33
0
В цьому році УКБ планує добудувати садок і відремонтувати з десяток вулиць (відео)
21:45
0
Стало відомо, кого з прикарпатців Арсен Аваков нагородив вогнепальною зброєю
20:52
0
Маланчин вечір: як відзначають Старий Новий рік (відео)
19:31
0
Олександр Шевченко: Попри проблеми в державі ми завжди будемо допомагати дітям, адже вони - наше майбутнє
18:45
0
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