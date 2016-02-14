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Івано-Франківськ третій у ТОП-10 найдемократичніших міст України
Сірі комунальні кардинали: хто і як витрачає гроші громад
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Огляд діяльності прикарпатських депутатів-мажоритарників за перші два роки роботи Верховної Ради України VIII скликання
Івано-Франківщина за роки незалежності мовою статистики
Я бажаю, щоб Івано-Франківськ ...
«Моя нова поліція» в Івано–Франківську: враження від першого місяця роботи патрульних
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Матч-реванш? Кілька слів про вибори в ОВО№85.
17 липня 2016 року в семи виборчих округах відбудуться проміжні вибори народних депутатів України. Серед цих округів і виборчий округ №85 з центром у місті Калуші. До складу округу входять місто...
Андрій Карманський
Українській помісній церкві бути? Або чого добився Кирило?
Після зустрічі Папи Франциска та Московського Патріарха Кирила(Гундяєва) в українських греко-католиків виникло чимало запитань. Майже миттєво свою реакцію стосовно «Спільної декларації...
Андрій Карманський
Заступник мера – депутат?
Як кажуть юристи: «Рішення суду не коментують, а виконують, або принаймні оскаржують.» Я не юрист, тому висловлю кілька думок стосовно того, чи може бути заступник міського голови(член...
Ольга Деркачова
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Одна моя знайома запропонувала дещо збочену розвагу. Сідаєте в таксі і під час якої-небудь дурної російськомовної пісеньки, що лунає з програвача, кажете: «Який жах». У більшості...
Андрій Карманський
Знищення місцевого самоврядування триває
Верховна Рада прийняла черговий «геніально-популістський» Закон про внесення змін до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (щодо поіменних голосувань...
Ольга Деркачова
Буває і таке…
Ольга Нижник. Цього не може бути!.. – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2015. – 196 с.
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19:12
0
З січня 2017 року зустрічаємо нову декларацію про доходи
18:21
0
Поїзд Київ-Івано-Франківськ курсуватиме до Ворохти
17:44
0
У Франківську УГКЦ оголосила екологічний фотоконкурс
17:23
0
2017 рік настане пізніше на одну секунду
16:27
0
"Самопоміч" прозвітувала за рік роботи в Івано-Франківській облраді (інфографіка)
16:00
0
Як накрити ідеальний новорічний стіл: корисні поради
15:16
0
Як повернути Івано-Франківську первинний силует (відео)
14:24
0
Більше третини неприбуткових організацій Івано-Франківська внесли зміни до статутних документів
13:28
0
В Івано-Франківську чоловік затримав квартирного крадія та передав його патрульним (фото)
13:14
0
188 прикарпатців здобули медалі різного ґатунку в 2016 році (відео)
12:28
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В аеропорту Івано-Франківська пасажирів налякала загублена сумка
11:32
0
У Франківську чоловік випав з восьмого поверху і зупинився на четвертому
23:17
0
Івано-Франківський міський суд визначив міру запобіжного заходу двом працівникам ГУ ДФС, яких підозрюють в одержанні хабара
22:35
0
На франківців чекають чергові зміни маршрутів громадського транспорту (відео)
22:01
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Муніципальна варта складатиме протоколи за неправильне паркування
20:19
0
В "1+1" назвали ім'я власника
20:15
0
Напередодні новорічно-різдвяних свят рятувальники навчали правил безпеки одиноких громадян
19:31
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В Івано-Франківську нагородили кращих спортсменів
19:05
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Який алкоголь і на скільки подорожчає найближчим часом
18:04
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Алкоголь та піротехніку заборонили продавати у середмісті Франківська
17:16
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Франковий рік у місті завершується відкриттям музею імені Каменяра (відео)
16:30
0
В Івано-Франківську облаштують пішохідний фонтан
15:44
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15:03
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Мешканка Івано-Франківська подякувала нардепу Шевченку за ремонт вулиць (лист)
14:39
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У Франківську відкрили новий тролейбусний маршрут (фото, відео)
14:15
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13:30
0
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12:45
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12:02
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У Франківську нова кільцева розв'язка отримала освітлення (фото)
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14:15
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13:30
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Всі новини
19:12
0
З січня 2017 року зустрічаємо нову декларацію про доходи
18:21
0
Поїзд Київ-Івано-Франківськ курсуватиме до Ворохти
17:44
0
У Франківську УГКЦ оголосила екологічний фотоконкурс
17:23
0
2017 рік настане пізніше на одну секунду
16:27
0
"Самопоміч" прозвітувала за рік роботи в Івано-Франківській облраді (інфографіка)
16:00
0
Як накрити ідеальний новорічний стіл: корисні поради
15:16
0
Як повернути Івано-Франківську первинний силует (відео)
14:24
0
Більше третини неприбуткових організацій Івано-Франківська внесли зміни до статутних документів
13:28
0
В Івано-Франківську чоловік затримав квартирного крадія та передав його патрульним (фото)
13:14
0
188 прикарпатців здобули медалі різного ґатунку в 2016 році (відео)
12:28
0
В аеропорту Івано-Франківська пасажирів налякала загублена сумка
11:32
0
У Франківську чоловік випав з восьмого поверху і зупинився на четвертому
23:17
0
Івано-Франківський міський суд визначив міру запобіжного заходу двом працівникам ГУ ДФС, яких підозрюють в одержанні хабара
22:35
0
На франківців чекають чергові зміни маршрутів громадського транспорту (відео)
22:01
0
Муніципальна варта складатиме протоколи за неправильне паркування
20:19
0
В "1+1" назвали ім'я власника
20:15
0
Напередодні новорічно-різдвяних свят рятувальники навчали правил безпеки одиноких громадян
19:31
0
В Івано-Франківську нагородили кращих спортсменів
19:05
0
Який алкоголь і на скільки подорожчає найближчим часом
18:04
0
Алкоголь та піротехніку заборонили продавати у середмісті Франківська
17:16
0
Франковий рік у місті завершується відкриттям музею імені Каменяра (відео)
16:30
0
В Івано-Франківську облаштують пішохідний фонтан
15:44
0
В Університеті Короля Данила збирали гроші на лікування студентки за допомогою вертепу (відео)
15:03
0
Мешканка Івано-Франківська подякувала нардепу Шевченку за ремонт вулиць (лист)
14:39
0
У Франківську відкрили новий тролейбусний маршрут (фото, відео)
14:15
0
Двадцять учасників АТО отримали квартири в Івано-Франківську (фото)
13:30
0
Усі вивіски у Франківську мусять звучати українською мовою, крім офіційно затверджених брендів
12:45
0
Благоустрій Військової вулиці добігає завершення (відео)
12:02
0
У Франківську нова кільцева розв'язка отримала освітлення (фото)
11:39
0
На Прикарпатті прокуратура викрила на хабарі у 2 тисячі доларів посадовців контролюючих органів
11:20
0
Прикарпатська митниця підбила підсумки роботи за рік
23:13
0
ДФС: Доходи Дідів Морозів і Снігуроньок також підлягають оподаткуванню (відео)
22:39
0
В Україні створять єдиний національний перелік ліків
22:35
0
ДСНС підвищить штраф за порушення пожежної безпеки в 100 разів
22:00
0
Новий рік та Різдво в Івано-Франківську: програма святкових заходів
21:03
0
Терміново потрібні донори крові для трирічного хлопчика
20:17
0
Державна фіскальна служба спробує максимально детінізувати економіку (відео)
15:03
0
В Івано-Франківську відремонтували приміщення дитячої художньої школи
14:15
0
Патрульні затримали франківця, який незаконно полював на зайців (фото)
13:30
0
Івано-Франківський облмуздрамтеатр: репертуар на січень
Всі новини
Політика
"Самопоміч" прозвітувала за рік роботи в Івано-Франківській облраді (інфографіка)
Об'єднання "Самопоміч" прозвітувало за рік проробленої роботи в Івано-Франківській
Верховна Рада ухвалила бюджет-2017: як голосували прикарпатські нардепи
Україна зазнала найважчих втрат на Донбасі за останніх 5 місяців
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На Прикарпатті судитимуть чоловіка, який проламав череп дитині співмешканки
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Про це йдеться у дописі на офіційній Фейсбук-сторінці Управління ДСНС України в Івано-Франківській
Під Отинією чотири аварії, є травмовані (фото, відео)
На Прикарпатті внаслідок ДТП одна особа загинула, ще шестеро - отримали травми
За минулі вихідні на Франківщині у вогні одна людина загинула, одна – травмована, ще одну вдалося врятувати
Як має змінитися вулиця Військових Ветеранів у Івано-Франківську (фото)
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Франківський актор Роман Луцький: Я розумів Якова, як ніхто інший
У світ з’явився короткий український серіал «Століття Якова» за однойменною
Тетяна Терсенова-Заводовська: Етикетом потрібно почати займатись раніше, аніж етикет займеться вами
«Кіборг» Ігор Склеповий про «колхозників» на війні, українську армію та чому бійці АТО йдуть у політику
Петро Мехед: "Наступний етап мобілізації буде якіснішим від попереднього"
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Соціум
Поїзд Київ-Івано-Франківськ курсуватиме до Ворохти
Для зручних зимових подорожей пасажирів до західних курортів нашої країни Укрзалізниця подовжила
У Франківську УГКЦ оголосила екологічний фотоконкурс
2017 рік настане пізніше на одну секунду
Як накрити ідеальний новорічний стіл: корисні поради
Як повернути Івано-Франківську первинний силует (відео)
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З січня 2017 року зустрічаємо нову декларацію про доходи
ДПІ у м. Івано-Франківську інформує громадян: наказом Міністерства фінансів України від 15.09.2016
Більше третини неприбуткових організацій Івано-Франківська внесли зміни до статутних документів
На Прикарпатті до зведеного бюджету надійшло понад два мільярди гривень податку на доходи фізичних осіб
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До міжнародного дня кіно. 10 українських фільмів, що справді заслуговують на увагу
Сьогодні в Україні відзначають День українського кіно. Попри складні умови роботи, та
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В Івано-Франківську презентували роботи учасників дитячого художнього пленеру «Коло добра» (фото)
Франківців запрошують на розмову про «Книжкові підсумки року 2016»
«Піккардійська Терція» і Оксана Муха заспівали із нацгвардійцем Зиновієм Медюхом сучасну колядку про АТО (відео)
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